Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Yusuflar Mahallesi'nin Tekke bölgesinde başlatılan kentsel dönüşüm projelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Görgel, "Tekke'deki vatandaşlarımıza sunulan imkanları artırdık. Başvuran herkesin ödeme işlemlerini tamamlayarak, yerlerini alıyoruz" diyerek kamulaştırma sürecindeki ilerlemeyi duyurdu. İnşaat çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağını müjdeledi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Kahramanmaraş, büyük bir toparlanma sürecine girdi. Şehirdeki kentsel dönüşüm projeleri, adeta yeniden inşa sürecini hızlandırıyor. Yeni şehir planı, Tekke Mahallesi gibi önemli bölgeleri kapsayacak şekilde genişletildi ve dönüşüm süreci hız kazandı.

Tekke Mahallesi’ne Yeni Projeler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem sonrası yenilenme çalışmalarını hızlandırarak Ağustos ayında büyük bir temel atma töreni düzenlemişti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de bu süreçte projelerin hızla ilerlemesi adına önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Kamulaştırma Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Başkan Fırat Görgel, Tekke Mahallesi’nde başlatılan kamulaştırma çalışmalarına dair müjdeli bir açıklama yaptı. Görgel, "Geçtiğimiz hafta Çevre Şehircilik Bakanlığı ile görüşmeler yaptık ve vatandaşlarımıza sunduğumuz imkanları genişlettik. Şimdi başvuru yapan tüm vatandaşlarımızın haklarını ödeyerek, yerleşim alanlarını alıyoruz" dedi. Kamulaştırma süreci hızla ilerlerken, yerleşim alanlarının alındığı ve ödeme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Yüzde 30’luk Birinci Aşama Tamamlandı

Başkan Görgel, bölgedeki kamulaştırma çalışmalarında şu an itibariyle yüzde 30’luk bir ilerleme kaydedildiğini belirtti. Görgel, "Geçen hafta muhtarımız da vatandaşlarımızla bir duyuru paylaştı. Tüm vatandaşlarımızın başvuranların parasını ödeyerek yerlerini alıyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı müdürlüğüne başvururlarsa tüm vatandaşlarımızın parasını ödeyeceğiz, yerlerini alacağız" açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş, kentsel dönüşüm projeleri ile hem yeni bir kimlik kazanıyor hem de depremden etkilenen vatandaşlarına güvenli yaşam alanları sunuyor.