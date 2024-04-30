Şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için yol bakım, onarım ve yenileme uygulamalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Barbaros Caddesi ve bağlantı yolları oldu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla, deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan toplam 2 kilometrelik arterin asfaltı baştan uca yenileniyor. Alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek son duruma ilişkin bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bölgede esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek asfalt yenileme uygulamalarına ilişkin istişarelerde bulundu.