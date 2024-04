Kahramanmaraş'ta, gökyüzünün renkli misafirleriyle özdeşleşen bir isim var: Mırtıkçı Telli Ali. Adını kuşlarına olan sevgisinden alan bu özgün kişilik, asırlardır süregelen bir geleneği, kuşçuluğu, modern çağa taşıyor.

55 yaşındaki Ali Telli, her sabah güneşin doğuşuyla birlikte uyanır ve özenle hazırladığı yemleri çeşitli kuş türlerine sunar. Onun için bu, sıradan bir iş değil, bir yaşam tarzıdır. Kuşların kanat çırpmaları, onun için adeta bir melodiye dönüşür.

Kahramanmaraş'ın sokaklarında dolaşanlar, Ali Telli'nin eşsiz bağını gözlemleyebilirler. Kuşların özgürce uçuştuğu anlarda, Ali Telli'nin yüzündeki tebessüm, adeta onun yaşam felsefesini yansıtır.

Her kuş, onun için bir hikaye anlatır. Her kanat çırpışı, onun için bir şiirin mısrasıdır. Ali Telli, yaşamının her anını kuşlarıyla paylaşır ve bu paylaşım, onun için bir ömür boyu sürecek bir sevdadır.