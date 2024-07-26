Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerinden yapılan derlemelere göre, bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye havalimanlarında iç hatlarda 431 bin 991, dış hatlarda 387 bin 113 uçak trafiği gerçekleşti.

Aynı dönemde ülkenin turizm destinasyonlarına hizmet veren havalimanlarında da yolcu sayılarında artış yaşandı.

Bu yılın ilk yarısında İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 57 bin 783, dış hatlarda 195 bin 332 olmak üzere 253 bin 115 uçak trafiği gerçekleşti. Bu havalimanında, iç hatlarda 8 milyon 154 bin 410, dış hatlarda 29 milyon 938 bin 219 olmak üzere 38 milyon 92 bin 629 kişilik yolcu trafiği oluştu. Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artış gösterdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu