Patlıcan kebabı ile damaklarda iz bırakan Hacı Milcan Et Lokantası yöresel tatlar ile geçmişe ışık tutuyor.

Tamamen doğal ve en kaliteli malzemelerden oluşan lezzetler Hacı Milcan Et Lokantası ustaları tarafından özenle hazırlanarak hem Kahramanmaraşlıların hem de çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerini ağırlıyor.

Dedesinden ve babasından aldığı bayrağı gururla taşıyan Hacı Milcan Et Lokantası İşletme Sahibi Ali Can Börekçi Patlıcan kebabını Aksu Habere anlattı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu