Bazı insanlar için kilo almak, vermek kadar zor olabilir. Zayıf olmanın tek bir nedeni yoktur. Çok az kalori tüketmek, aşırı egzersiz yapmak, genetik yatkınlığa sahip olmak, metabolizma hızı, ilaçların yan etkileri, duygusal stres, depresyon, yeme bozukluğu gibi birçok sebebe bağlı olabilir.

Kilo alımına engel bir sağlık problemi olmadığı takdirde uygun bir planlama ile ideal kiloya ulaşılabiliyor. Orantılı ve formda bir vücuda sahip olmak için uzman yardımı almak ve bazı kurallara uymak önem taşıyor. Diyetisyen Halime Demirciler, sağlıklı kilo almanın püf noktaları hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu