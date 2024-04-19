Dünya Genelindeki Çatışma Ve Savaşlar, Sadece Siyasi Ve İnsanî Sonuçlarıyla Kalmayıp, Aynı Zamanda Ekonomik Etkileriyle De Önem Taşıyor. Son Yıllarda Yaşanan Çatışmalar, Küresel Piyasalarda Belirsizlik Yaratıyor Ve Petrol Fiyatlarında Dalgalanmalara Neden Oluyor.

Petrol, Dünya Ekonomisinin Temel Taşlarından Biri Olarak Kabul Ediliyor Ve Jeopolitik Gerginlikler Petrol Piyasasını Derinden Etkiliyor. Özellikle Orta Doğu Gibi Petrol Rezervlerinin Yoğun Olduğu Bölgelerde Yaşanan Çatışmalar, Fiyatlarda Belirgin Dalgalanmalara Yol Açabiliyor.

Koçpet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Koç Akaryakıt Sektöründeki Son Durumu Aksu Haber’e Değerlendirdi.