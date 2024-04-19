Kahramanmaraş'ın Önemli Tarihi Mekânlarından Biri Olan Tarihi Bahtiyar Yokuşu, Son Depremin Etkilerini Gözler Önüne Sermek İçin Havadan Ve Karadan Drone İle Görüntülendi. Görüntüler, Yıkıcı Doğal Afetin Yokuş Üzerinde Bıraktığı İzleri Açıkça Ortaya Koyuyor.

Yaşanan Depremden Tam 2 Gün Önce Çekilen O Görüntüler Sokak Boyunca Sıralanan Eski Taş Evler, Ahşap Dükkânlar Ve Sokaktaki Evlerde Halen Yaşayan İnsanlar, Yokuşun Tarihî Atmosferini bir kez daha yansıtıyor.

Yaşanan Deprem Sonrası Jeoloji Mühendisi Ve Profesyonel Drone Pilotu Ömer Furkan Yakar Tarafından Drone İle Kaydedilen Görüntüler, Tarihi Bahtiyar Yokuşu'nun Deprem Sonrası Durumunu Net Bir Şekilde Gözler Önüne Seriyor.

Yıkılan Binaların Enkazları, Çatıların Çökmüş Olduğu Evler Ve Sokaklardaki Hasarlar, Depremin Yıkıcı Etkilerini Açıkça Gösteriyor. Ancak Görüntüler Aynı Zamanda Yokuşun Tarihi Dokusunu Da Koruyan Bazı Yapıların Hala Ayakta Olduğunu Gösteriyor.