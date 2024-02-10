Kahramanmaraş’ın ortaya koyduğu milli mücadele ruhunun tüm dünyaya örnek olduğunu dile getiren Başkan Okay, mesajında asrın felaketine de değindi. Kahramanmaraş depremlerinde Kahramanmaraş’ın kurtuluş ruhunun tüm yurdu sardığını dile getiren Başkan Okay, şunları söyledi: “12 Şubat, Kahraman Maraşlıların, millî mücadele tarihinde çok önemli yeri olan bir destanı, tarihe armağan ettikleri gündür.

Kahramanmaraş Kurtuluş Destanı ve Sütçü İmam'ın attığı kurşun, sadece tek bir düşmanı yere sermekle kalmadı. Bütün Anadolu'yu, topyekûn ayağa kaldırarak, İstiklal Savaşımızın müjdecisi oldu. İstiklalimiz için, gözlerini kırpmadan canlarını veren dedelerimiz, önden gidenlerdi.

Onlar şehidiyle, gazisiyle her biri ayrı bir destanın kahramanı oldular. 12 Şubat 1920'den bu yana 104 yıl geçse de, o kahramanlara olan, minnet borcumuz, hiçbir zaman eksilmedi. İstiklal mücadelesi veren, kahraman ecdadın bir torunu ve bu kahraman halkın bir ferdi olarak, bize ve bu şerefli beldenin nesillerine düşen görev, Millî mücadele ruhunu unutmamak, unutturmamak, o bilinci her daim diri tutmaktır. Yaşamış olduğumuz asrın felaketinde bu ruhla ayakta durduk. Ortaya koymuş olduğumuz bu ruhla milletimiz yanımızda oldu. Aynı inanç ve azimle yolumuza devam ediyoruz. Yıkılanları yeniden yapıyoruz, hasar alanları yeniden onarıyoruz, giden canlarımıza dua, kalanlarımıza yoldaş oluyoruz. Bu duygularla, hemşerilerimin, bir kahramanlık destanı olan, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nı tebrik ediyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda, bir gül bahçesine düşercesine toprağa giren, tüm şehitlerimize, asrın felaketinde acı bir şekilde kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize, minnet duygularımı ifade ediyorum. Allah’a emanet olun.”