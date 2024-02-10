AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan adaylarının açıklamasının ardından sahadaki çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda her zaman milletin yanında olan Cumhur İttifakı AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel ve Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Dokunulmadık yürek, sıkılmadık el bırakmamak için Onikişubat ilçesinde saha çalışmalarına devam ediyor.

Ziyaretler kapsamında Başkan Adayları Görgel ve Toptaş derepazarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşların büyük bir ilgiyle karşıladığı ziyaretler sonunda açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş “İlçemiz Ve Kahramanmaraş’ımız İçin Dur Durak Bilmeden Çalışacağız” İfadelerini Kullandı.

Cumhur İttifakı Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel ise birlik ve beraberlik içerisinde Kahraman kent için en iyisini yapacaklarına dikkat çekti.