Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’ in fotoğrafı halıya işlenerek, Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı ile beraber ailesine teslim edildi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi Şehit Yusuf Çavuş İlkokulu öğrencileri, düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle, şehit Müslüm Özdemir’in fotoğrafını halıya dokudu.

Dokunan halı, Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı ile birlikte, okul müdürü ve Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs tarafından, Şerefoğlu mahallesinde ikamet eden şehidin babası Ali ve Ümmühani Özdemir çiftine takdim edildi.

Hediyeyi almaktan çok mutlu olduklarını ve gururlandıklarını ifade eden aile, öğrencilere ve kendilerini evinde ziyaret eden heyete teşekkür etti.

Daha sonra hep birlikte mahalle mezarlığında Şehit Müslüm Özdemir’in kabri ziyaret edilerek, dualar okundu.