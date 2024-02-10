Cumhur İttifakı Ak Parti, Elbistan Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener İlçede Bulunan Sivil Toplum Kuruluşları İle Bir Araya Geldi. Ziyaretleri Kapsamında Başkan Adayı Yener İlk Olarak Elbistan Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Cuma General’i Makamında Ziyaret Etti.

Ardından Başkan Adayı Yener Ve Beraberindekiler Alperen Ocakları Başkanı Tolgahan Bölükbaşı Ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Alagözü Ziyaret Ederek Kent Adına İstişarelerde Bulundu.

Son Olarak Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut’u Da Ziyaret Eden Başkan Adayı Yener Burada Oda Üyeleri Ve Çiftçilerle Bir Araya Gelerek Kentin Tarım Potansiyeli Hakkında Görüş Alışverişi Yaptı.

Cumhur İttifakı Ak Parti, Elbistan Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener Burada Yaptığı Açıklamada Ziraatın Çok Önemli Olduğuna Dikkat Çekti.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut İse Aday Yenere Başarılar Dileyerek Şehir Tarımı Hakkında Bilgiler Verdi.