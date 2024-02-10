Cumhur İttifakı AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Adayı Yener, seçim çalışmaları kapsamında ilçe de felaket sonrası işyerleri yıkılan ve konteynerlerde hizmet vermek zorunda kalan esnafları ziyaret etti.

Başkan Adayı Yener, burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Başkan Adayı Yener ve beraberindekiler esnafların sorun ve taleplerini dinleyerek bunların en kısa süre içerisinde giderileceğine dikkat çekti.