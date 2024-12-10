Mahallelerimizin sorunlarının ve taleplerinin çözümü noktasında hep birlikte güçlü bir irade göstereceğiz” dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 2024 yılının sona erecek olması sebebiyle hem yıl boyunca yapılan çalışmaları değerlendirmek hem de mahallelerin eksiklerini gidermek amacıyla 141 mahalle muhtarının katılımıyla istişare toplantıları düzenliyor.

Grup grup muhtarların katıldığı 2024 Yılı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda mahallelerin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

En çok gündeme gelen konular arasında altyapı sorunları, yol yapım ve onarım ihtiyaçları, park ve yeşil alan eksiklikleri, su ve kanalizasyon problemleri ile sosyal tesis talepleri yer aldı.

Başkan Toptaş, muhtarların aktardığı her konuyu dikkatle dinleyerek not aldı ve ilgili birimlere iletilmesi için talimat verdi.

Başkan Toptaş’a, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, birim müdürleri ve kurum temsilcileri eşlik etti.

2024 Yılı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın 2’nci gününe, Akif İnan Mahallesi Muhtarı Veysel Severim, Karacaoğlan Mahallesi Muhtarı Sinan Çevik, Molla Gürani Mahallesi Muhtarı Fatih Akpınar, Piri Reis Mahallesi Muhtarı Durmuş Kaş, Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Mahmut Kahraman, Bin Evler Mahallesi Muhtarı Lütfi Karaçalı, Fatih Mahallesi Muhtarı Ali Engizek, İstiklal Mahallesi Muhtarı Ömer Faruk Kara, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz, Necip Fazıl Mahallesi Muhtarı Zülküf Tofan, Selçuklu Mahallesi Muhtarı Habibe Temiz, 5 Nisan Mahallesi Muhtarı Ramazan Ceyhan, Çamlık Mahallesi Muhtarı Abdullah Ay, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Bayram Kirişçi, Saçaklızade Mahallesi Muhtarı Mustafa Uzun, Süleymanşah Mahallesi Muhtarı Ahmet Gül, Tavşan Tepe Mahallesi Muhtarı Hacı Mustafa Kabak, Rasim Özdenören Mahallesi Muhtarı Fatih Boru, Ağcalı Mahallesi Muhtarı Oğuzhan Kamalak, Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Recep Yılmaz, Haydar Bey Mahallesi Muhtarı Ökkeş Özen, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Muhtarı Fatih Karaköse, Tekerek Mahallesi Muhtarı Elif Başaran Çapar ve Vadi Mahallesi Muhtarı Betül Akdağ katıldı.

“Etkin hizmet götürme noktasında yoğun bir çalışma programımız var”

Etkin bir hizmet anlayışıyla yoğun bir alışma programı içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Toptaş, “Vatandaşlarımıza etkin bir şekilde hizmet götürme noktasında bütün yerel yöneticiler olarak gerçekten yoğun bir çalışma programımız var. Bu doğrultuda hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Onikişubat Belediyesi olarak sahadaki çalışma arkadaşlarımız olarak gördüğümüz çok değerli muhtarlarımızla mahallelerimizin sorunlarının çözülmesi noktasında yoğun bir istişare içerisindeyiz. Göreve başladığımız günden itibaren muhtarlarımızla istişare toplantıları düzenlemek istedik. 141 mahallemiz var, Onikişubat ilçemizi bölgelere ayırarak bütün muhtarlarımızla bir araya gelip, mahallelerimizin bütün sorunlarını dile getirebileceği bir formatta kendilerini ifade etmelerine olanak sağladık. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyemizin ekipleri yine Onikişubat Belediyemizin ekiplerini de aynı masada toplayarak bütün mahallelerimizin sorunlarını masaya yatırıyoruz. Tabi ki bu geçen süre içerisinde çok net bir şekilde gördük ki, yoğun istişarelerimiz vatandaşlarımızın birebir sorunlarının çözülmesi noktasında verimli olduğunu görüyoruz. Belirli periyotlarda bu istişare toplantılarını devamlı olarak düzenleyeceğiz” dedi.

“Samimiyetle sorunların çözümüne odaklandık”

Mahallelerin sorunlarını çözüme kavuşturmaya odaklandıklarını dile getiren Başkan Toptaş, sözlerine şu şekilde devam etti, “Biz sahada özellikle vatandaşlarımızın sorunlarının ne olduğunu, beklentilerinin ne olduğunu belirleme noktasında devam iç içe temas halindeyiz ama muhtarlarımızın da burada çok önemli bir faktörü var. Muhtarlarımız kendi mahallelerinde vatandaşlarımızın problemleriyle devamlı ilgileniyorlar. Bu sorunları da çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Kısa, orta ve uzun vadede çözülebilecek problemlerimiz var, teşkilatlarımız ve kamu kurumlarımızın da destekleriyle sorunlarımızın çözümünün bu istişarelerimizle çok daha hızlanacağını belirtmek istiyorum. Büyükşehir Belediyemize, kıymetli ekiplerine, Onikişubat Belediyemizin değerli ekiplerine ve çok değerli muhtarlarımıza katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.”