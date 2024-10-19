19 Ekim Muhtarlar Günü, Türkiye genelinde olduğu gibi Onikişubat’ta da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda mesai arkadaşı olarak kabul ettiği muhtarların gününü kutlamak üzere EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda kahvaltı programı düzenleyen Başkan Toptaş, tüm muhtarları tek tek selamladı. Başkan Toptaş, çalışmalarını takdir ederek muhtarların rolüne vurgu yaptı.

Programa Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, Serintepe Mahallesi Muhtarı ve Onikişubat Muhtarları Dernek Başkanı Ramazan Gürbak, Yeniyapan Mahallesi Muhtarı ve Onikişubat Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Kılçık ile çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

“Muhtarlarımız, tüm kamu kurumlarımızı temsil eden çok önemli bir figür”

Gürbak ve Kılçık’ın konuşmasının ardından bir selamlama konuşması yapan Başkan Toptaş, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli yapı taşları olduğunun altını çizdi. “Muhtarlar, mahallelerimizin sesi, vatandaşlarımızın gözbebeğidir. Sizler, sahada yaşayan vatandaşlarımızla yönetim arasında güçlü bir bağ kuruyorsunuz. Bugün burada, bu önemli rolünüzü kutlamak ve sizlere teşekkür etmek için toplandık. Muhtarlarımız, tüm vatandaşlarımızın kamu kurumlarıyla iletişimini sağlayan, burada bir köprü vazifesi gören en önemli müesseselerden bir tanesi. Ayrıca bütün mahallelerimizde yine muhtarlarımızın aslında tüm kamu kurumlarımızı temsil eden çok önemli bir figür olduğunu da ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bugün de 19 Ekim Muhtarlar Günü, biz de onların gününü kutlayalım istedik” dedi.

“Muhtarlarımız bizim için çok kıymetli”

Sık sık muharlar ve vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Toptaş, şunları söyledi.

“Tabii göreve başladığımız günden itibaren özellikle hem merkezde hem de kırsalda vatandaşlarımıza hizmet götürme noktasında muhtarlarımızla devamlı istişare halindeyiz. İlk göreve geldiğimizde zaten ilk icraatlarımızdan bir tanesi de özellikle şehrimizin genel olarak sorunlarının masaya yatırılması noktasında veya talep ve beklentilerinin ne olduğu noktasında muhtarlarımızla yapmış olduğumuz istişare toplantılarıydı. Bu geçen altı aylık süreçte de özellikle muhtarlarımızla devamlı istişare içerisinde kalıp Onikişubat’ımızın muhtelif yerlerindeki problemlerin çözülmesi noktasında çok büyük bir irade gösteriyoruz. Onun için hakikaten muhtarlarımız bizim için çok kıymetli, çok önemli. Bundan sonraki süreçte de inşallah görev süremiz boyunca şehrimizin ve ilçemizin kalkınması noktasında muhtarlarımızla birlikte el ele vererek, ilçemizin çok daha iyi bir hale gelmesi, bütün sorunlarımızın temel manada çözülmesi noktasında büyük bir gayret ve özveri göstereceğiz. Ben bugün bu vesileyle özellikle buraya katılan tüm muhtarlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Muhtarlar Günü'nü yine en kalbi duygularımla kutluyorum. Tüm hemşerilerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı” kullandı.

Kaymakam Salih Çiğdem de muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki iletişimi sağlama konusundaki kritik görevlerine dikkat çekerek, “Sizler, mahallelerinizdeki insanlarla en yakın ilişkileri kurarak, toplumsal sorunların çözümünde önemli bir rol oynuyorsunuz. Devletimizin kapıları her zaman sizlere açıktır” ifadelerini kullandı.

Programda muhtarlar, mahallelerinde karşılaştıkları sorunlar ve taleplerini anlatırken, farklı mahallelerden gelen muhtarları, özellikle altyapı, ulaşım, güvenlik ve sosyal hizmetler konularında yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler.

Başkan Hanifi Toptaş program sonrası Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu.