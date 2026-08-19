Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin men edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin yürüttüğü istihbarat ve saha çalışmaları kapsamında, 16 Ağustos tarihinde Batman-Hasankeyf kara yolunda şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta gerçekleştirilen detaylı aramada, yasadışı yollarla yurda sokulduğu tespit edilen 18 bin 910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonun ardından olayla bağlantısı olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesine aralıksız devam edeceği vurgulandı.