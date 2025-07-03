Bayburt ile Erzurum sınırında korkutan bir kaza meydana geldi. İki kişilik özel bir uçak, Erzurum’un Pazaryolu ilçesi kırsalında düştü. Ekipler, düşen uçağın enkazına ulaşmak ve içerisindeki iki kişiyi kurtarmak için hem havadan hem de karadan geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler Seferber Oldu

Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve çok sayıda arama kurtarma personeli sevk edildi. Uçağın tam olarak düştüğü noktanın belirlenebilmesi için dron, İHA ve termal kameralı hava araçları ile aramalar devam ediyor.

Bayburt ve Erzurum Ekipleri Ortak Çalışıyor

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ekiplerin hem Bayburt hem de Pazaryolu ilçesi kırsalında arama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde düşen iki kişilik özel uçakta bulunan yolculardan biriyle iletişime geçildiğini ve yaralı olduklarının öğrenildiğini söyledi. Eldivan, "Kazazedelerle temas kurduk. Kısa süre içinde sağ salim kurtaracaklarına inanıyoruz." dedi.

AFAD: Kapsamlı Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

“Sivrihisar’dan havalanarak Rize’ye gitmekte olan ve iki kişinin bulunduğu özel bir uçağın saat 18.18’de Erzurum-Rize arasında düştüğü bilgisi alınmıştır. Bayburt, Rize ve Erzurum’dan AFAD ekipleri, arama kurtarma araçları, dronlar, İHA’lar ve kurtarma helikopterleri bölgeye sevk edilmiştir. Termal ve gece görüş ekipmanları ile aramalar aralıksız devam etmektedir.”

Kadın Kazazede ile İletişim Kuruldu

Edinilen bilgilere göre, uçakta bulunan iki yolcudan biri kadın ve yetkililer kazazedeyle iletişime geçtiklerini açıkladı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin net bilgi verilmezken, bölgedeki zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler çalışmalarını sürdürüyor.