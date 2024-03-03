Karadeniz üzerinde uzak mesafedeki nokta, Sinop Atış Alanı'nda Bayraktar AKINCI'dan ateşlenen KKS/ANS güdümlü İHA-230 füzesiyle tam isabetle vuruldu.

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı Roketsan'ın milli olarak geliştirdiği İHA-230 füzesiyle gerçekleştirdiği test atışında uzak mesafedeki noktayı tam isabetle vurdu.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.