Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirmiş olduğu Bayraktar KALKAN DİHA, testlerine hız kesmeden devam ediyor.

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar Kalkan DİHA, 40'ıncı uçuş testini başarıyla tamamladı.

Selçuk Bayraktar duyurdu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından duyurdu.

Selçuk Bayraktar, uçuş testini gerçekleştirdiği anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

#BayraktarKALKAN DİHA 40. Uçuş | 40th Flight 🛫✈️🛬



✅ Sistem Tanımlama Testi | System Identification Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/nQ9vq3tsRl — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 27, 2024

Nisan ayında VTOL Uçuş Testi kapsamında 14 bin 500 feet irtifaya çıkmıştı ve 70 saatlik başarılı uçuş süresini geride bıraktı.

Testlerini başarıyla sürdüren KALKAN DİHA, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.