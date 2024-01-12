Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde benek maması içerisinde uyuşturucu taşıyan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından durdurulan şehirlerarası otobüste yapılan yolcu kontrolünde M.M.Y’nin bebek maması içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 566,42 gram uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.