Bergen, 15 Temmuz 1959'da Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak doğdu. Altı yaşındayken anne ile babası boşanınca 1966 yılında annesi Sebahat Çakır ile birlikte Ankara'ya yerleşti. İlköğrenimini Ankara Yenimahalle Yunus Emre İlkokulunda tamamladı.

Bergen, müzik hayatına 1977 yılında Ankara'da başladı. İlk olarak sahne adı "Belgin" olarak sahne aldı. 1982 yılında, İstanbul'a taşınarak "Bergen" sahne adını kullanmaya başladı.

Bergen, 1982 yılında çıkardığı "Kızları da Alın Askere" adlı albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Albümdeki "Kızları da Alın Askere", "Acıların Kadını" ve "Yıllar Affetmez" gibi şarkılar, dönemin en popüler şarkıları arasında yer aldı.

Bergen, 1989 yılında, henüz 30 yaşındayken, boşandığı eşi Halis Serbes tarafından Adana Pozantı'da kurşunlanarak öldürüldü.

Bergen'in hayatı, 2022 yılında Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynadığı "Bergen" adlı filmde beyaz perdeye aktarıldı.

Bergen, Türkiye'nin en önemli arabesk sanatçılarından biridir. Acıların Kadını lakabıyla tanınan Bergen, duygusal ve hüzünlü şarkılarıyla Türk müzikseverlerin gönlünde taht kurmuştur.

Bergen'in en sevilen şarkılarından bazıları şunlardır:

Kızları da Alın Askere

Acıların Kadını

Yıllar Affetmez

Namus Belası

Sen Affetsen Ben Affetmem

Gizlice

Senin İçin Ölürdüm

Seni Unutamadım

Benim Adım Aşk

Bergen, Türkiye'nin arabesk müzik tarihinde önemli bir yere sahiptir. Onun şarkıları, günümüzde de milyonlarca kişi tarafından dinlenmektedir.