Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesinde 2957 metre yükseklikteki Binboğa Dağları'nda bulunan ters laleler, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların uğrak noktası oldu.

Endemik bir bitki olan ters lale ise Binboğa Dağları'nin 2500-2700 metreleri arasında Dulda koyak, vadi ve yamaçlarda yetişmektedir.

3 haftalık ömrü olan ters laleleri görmeye birçok yerli ve yabancı turist geliyor.

Zorlu bir yolculuğun ardından lalelerin olduğu bölgeye ulaşan amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, koruma altına alınan ve halk arasında "Ağlayan gelin", "Hüzün çiçeği" diye de bilinen ters laleleri fotoğraflıyor.

Tek kök üzerinde uzayarak 4 ya da 6 başak çiçek açan ters lalelere zarar verenlere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince "Biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan 244 bin 315 lira idari para cezası uygulanıyor.