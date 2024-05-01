Bu turun galibi, Bayern Münih-Real Madrid maçının kazananı ile finalde kupa için mücadele edecek. Peki, Borussia Dortmund-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Turnuvada üçüncü kez finale çıkmak isteyen Alman ekibi Borussia Dortmund, sahasında 2019-2020 sezonunun finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. İşte, Borussia Dortmund-PSG maçı hakkında bilgiler...

DORTMUND-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dortmund-PSG maçı, 1 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak

Müsabaka, Exxen'de canlı yayınlanacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Yarı final rövanş müsabakaları 7-8 Mayıs'ta oynanacak.