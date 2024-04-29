Almanya 9. Lig takımlarından BSV ile maçlara çıkan Max Kruse, görenleri hayrete düşürdü.2019-2020 sezonunda Fenerbahçe’de forma giyen Alman oyuncu, daha sonra sarı lacivertli takımdan ayrılmıştı.

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Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra ülkesinin takımlarından önce Wolsfburg’a sonra da Paderborn’a transfer olan Kruse, kariyerini sonlandırmıştı.

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36 yaşındaki yıldız isim daha sonra Almanya 9. Lig takımlarından BSV’nin yolunu tutarak, kariyerini yeniden sürdürme kararı aldı.Alman yıldızın son halini görenler gözlerine inanamadı.

İşte Kruse’nin son hali:

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Kaynak: Haber Merkezi