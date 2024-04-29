Almanya 9. Lig takımlarından BSV ile maçlara çıkan Max Kruse, görenleri hayrete düşürdü.2019-2020 sezonunda Fenerbahçe’de forma giyen Alman oyuncu, daha sonra sarı lacivertli takımdan ayrılmıştı.
Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra ülkesinin takımlarından önce Wolsfburg’a sonra da Paderborn’a transfer olan Kruse, kariyerini sonlandırmıştı.
36 yaşındaki yıldız isim daha sonra Almanya 9. Lig takımlarından BSV’nin yolunu tutarak, kariyerini yeniden sürdürme kararı aldı.Alman yıldızın son halini görenler gözlerine inanamadı.
İşte Kruse’nin son hali:
Kaynak: Haber Merkezi