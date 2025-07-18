17 Dönümlük Tarladan Dev Karpuz

Çiftçi Tekin Kılınçlı, 17 dönüm araziye ektiği karpuzların bakımını titizlikle sürdürdü. Hasat zamanı tarlasına gittiğinde, bazı karpuzların olağanüstü boyutlara ulaştığını fark etti.

Tam 24 Kilo 634 Gram

Kılınçlı'nın tarttığı karpuzlardan biri, terazide tam 24 kilo 634 gram geldi. Bu ağırlık, hem çiftçiyi hem de çevredekileri şaşkına çevirdi.

"Beklentimin Üzerinde Verim Aldım"

Kılınçlı, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, karpuzların bakımını ihmal etmediğini belirterek şunları söyledi:

“Yaklaşık 2,5 aylık bir süreçte bu büyüklüğe ulaştılar. Beklentimin çok üzerinde verim aldım. Her yıl tarlada özenle çalışıyoruz, bu yıl karşılığını fazlasıyla aldık.” Türkeş Bulvarı’nda Can Pazarı: Motosiklet Kazasında Genç Yolcu Hayatını Kaybetti İçeriği Görüntüle

Adana'da Karpuz Bereketi

Adana, Türkiye’nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden biri. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan karpuzda bölgeden çıkan iri ve kaliteli ürünler, üreticinin yüzünü güldürüyor.