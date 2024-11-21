Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Dünya Sesleri Bursa'da" konserler serisinin ilk konuğu olan Lena Chamamyan, farklı dillerde seslendirdiği eserlerle dinleyenleri mest etti.BURSA (İGFA) - Bursa'da kültür ve sanatı kentin her köşesinde yaşatmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni sanat sezonundaki etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Dünya Sesleri Bursa'da" konserlerinin ilk konuğu, dünyaca tanınan ve sevilen Ermeni asıllı Suriyeli sanatçı Lena Chamamyan oldu.

Tayyare Kültür Merkezi’ndeki konserde farklı dillerdeki şarkıları güçlü sesiyle yorumlayan Chamamyan, dinleyenlere eşsiz bir müzik deneyimi sundu. Şarkılara büyük bir coşkuyla eşlik eden sanatseverler, sanatçının güçlü performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Program sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu tarafından sanatçı Lena Chamamyan’a çiçek takdim edildi.