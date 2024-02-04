Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca şehir genelinde metruk yapılar, ortak kullanım alanları, menfez, köprü ve kanalizasyonlarda termal sisleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen ilaçlama uygulamalarıyla, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkarak halk sağlığını tehlikeye atabilecek vektör zararlıların önüne geçiliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, şehir genelinde ilaçlama çalışmalarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.