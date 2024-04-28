İtfaiyecilerden metrelerce yüksekteki mağarada nefes kesen eğitim yaptı! İtfaiyecilerden metrelerce yüksekteki mağarada nefes kesen eğitim yaptı!

Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren zararlılarla mücadele için 55 araç ve 130 personelle ilaçlama uygulamalarını gece gündüz sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tüm alanlarda faaliyetlerini sürdürerek havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren sivrisinek, karasinek, pire ve kene gibi zararlılarla mücadelesine de etkin bir şekilde devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca 55 araç ve 130 personelle gece gündüz durmaksızın sürdürülen çalışmalarla ilaçlanmadık mahalle, sokak, cadde bırakılmıyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen ilaçlama uygulamalarıyla, zararlıların ve vektör canlıların neden olabileceği salgın hastalıkların önüne geçilerek halk sağlığının korunması hedefleniyor.

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Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi