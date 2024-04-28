Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Arama Kurtarma Timi, metrelerce yükseklikteki mağarada nefes kesen eğitim yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangın, kaza ve afetlere her zaman hazırlıklı olarak yaptığı müdahalelerin yanı sıra bünyesinde oluşturduğu Arama Kurtarma Timi ile de dik yamaçlar ve dağlık arazilerde meydana gelen olaylarda görev alıyor.

Ekiplerin, olaylara hazırlık amacıyla Döngel Mağaraları'nda yaptığı "ileri seviye kurtarma tatbikatı kapsamındaki yüksek açı kurtarma uygulaması nefesleri kesti. Arama kurtarma ekipleri, komandoları aratmayan bir uygulama temposunda hareket kabiliyetlerini artırdı. Ekipler, yüksekten iniş, yatay geçiş, yüksek açı kurtarma, yatay geçiş kurtarma uygulamalarını, nefeslerin tutulduğu doğal kayalık ortamda başarıyla gerçekleştirdi.