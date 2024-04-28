Sosyal Belediyeciliğin öncülerinden biri olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girecek vatandaşlar ve refakatçilerine ücretsiz toplu taşıma hizmetinin yanı sıra ‘Engelsiz Servis’ hizmetini de sundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, özel gereksinimli vatandaşlar ve refakatçilerine sunulacak hizmetleri sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Başkan Görgel, “Kıymetli engelli kardeşlerim ve değerli aileleri; 28 Nisan 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek EKPSS için tüm toplu taşıma araçlarımızın engellilerimiz ve refakatçilerine ücretsiz olduğunu hatırlatmak isterim. Ayrıca sınava ulaşımda sorun yaşamamanız için ‘Engelsiz Servislerimiz’ de hazır. 0344 225 71 88 numaralı telefonu arayarak ücretsiz servis hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Engelsiz bir gelecek için her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.