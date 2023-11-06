Çocuklara yönelik çeşitli gösterilerin de yer aldığı Kasım ayı Kültür Sanat Takvimine Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden ulaşılabiliyor.

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şiir ve edebiyatın başkentinde çeşitli kültür sanat etkinliklerini de vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Her ay farklı yaş gruplarına yönelik onlarca etkinliği vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Kasım Kültür Sanat Etkinlik Takvimini yayımladı. Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri, 11 Kasım Cumartesi günü AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek ‘Hayaller Gerçek Olurken – Türkiye Yüzyılı’ konulu söyleşiyle başlayacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, saat 19.00’da başlayacak.

Çocuklar Hafta Sonunu Tiyatro Gösterileriyle Değerlendirecek

Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayında da çocuklara yönelik etkinliklerini sürdürecek. Etkinlik takvimi kapsamında; 12 Kasım Pazar günü ‘Bir Orman Hikâyesi’, 19 Kasım Pazar günü ‘Çok Şirin Patiler’ ve 26 Kasım Pazar günü ‘Kraliçe Maya’ adlı tiyatro gösterileri minikler için sahne alacak. Saat 13.00 ve 15.00’da iki seans olarak sahnelenecek gösteriler, ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak.

Hatice Kübra Tongar, Aile Olmayı Anlatacak

Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, 25 Kasım Cumartesi günü Aile Danışmanı – Yazar Hatice Kübra Tongar’ın katılımıyla ‘Aile Olmak – Aile Kalmak’ konulu söyleşi düzenlenecek. Kaleme aldığı eserler ve konferanslarıyla çocukların ve ebeveynlerin hayatına dokunan Tongar, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da başlayacak söyleşide; mutlu ailelerin sırrı, çocuk pedagojisi ve ebeveynlerin çocukların hayatına etkisi gibi pek çok konuya ışık tutacak.

Hayati İnanç, Kültür Sanat Dostlarıyla Buluşacak

Büyükşehir Belediyesinin Kasım kültür sanat etkinlikleri, 29 Kasım Çarşamba günü Eğitimci – Yazar Hayati İnanç’ın katılımıyla gerçekleştirilecek ‘Hayata Şiirden Bakmak’ konulu söyleşiyle noktalanacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 19.00’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kasım ayı içerisinde ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşların davetli olduğu ve Kasım Kültür Sanat Takvimi’ne https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/11/06/kasim-ayi-kultur-sanat-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

