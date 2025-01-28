Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların iş birliğiyle düzenlenen ve yarıyıl tatilinde gençlere ücretsiz sunulan YKS hazırlık kampı, yoğun katılımla başladı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde 13.30 – 18.00 saatleri arasında gerçekleşen program, hem öğrencilere sınav öncesinde önemli bilgiler sundu hem de motivasyonlarını artırdı. Alanında uzman ve tanınmış yazarlar ile eğitimcilerin rehberlik ettiği etkinlik, öğrencilere sınav hazırlık sürecinde farklı bir bakış açısı kazandırdı. YKS hazırlığında isim yapmış olan Gökhan Keçeci, Bünyamin Bayraktutar, Emre Polat ve Yusuf Mert Aslan, program boyunca öğrencilere rehberlik ederek deneyimlerini paylaştı.

Matematikten Zaman Yönetimine Kadar Her Şey

Kampın ilk gününde özellikle Matematik dersine yönelik ipuçları ve pratik yöntemler üzerinde duruldu. Eğitimciler, sadece konu anlatımıyla değil, aynı zamanda sınav stratejileri ve etkili zaman yönetimi konularında da öğrencilere yol gösterdi. Özellikle sınav kaygısının yönetimi ve doğru bir planlama ile başarıya ulaşmanın yöntemleri üzerinde durulması, katılımcılardan büyük takdir topladı.

Öğrencilerden Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’ni dolduran öğrenciler, kampın kendilerine büyük fayda sağladığını ifade etti. Öğrenciler, eğitmenlerin samimi yaklaşımlarının ve detaylı anlatımlarının sınav streslerini azalttığını belirtti. Gençler, böyle bir fırsatı ücretsiz olarak sunan Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen eğitmenlere teşekkür etti.

“Bizler İçin Çok Güzel Bir Fırsat”

Kampa katılan öğrencilerden Zühal Sarıçiçek, “Biraz daha motive olmak, eksiklerimi kapatmak ve yarıyıl tatilini daha verimli değerlendirmek için bu kampa katıldım. Bu kampın bana çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum” diye konutu. Diğer bir öğrenci Kerem Bilal, “Sosyal medyadan takip ettiğimiz ve bizlere katkı sağlayan hocalarımızı canlı canlı dinlemek mutluluk verici. YKS’ye hazırlık sürecinde bizler için çok güzel bir fırsat” ifadelerini kullandı. Ender Yürürduymaz da, “YKS’ye hazırlık sürecimizde Büyükşehir Belediyemiz bizler için oldukça güzel bir kamp düzenliyor. Bu kampta hem eksiklerimizi gideriyor hem de yeni şeyler öğreniyoruz” cümlelerini kaydetti.

“Kamp, Kahramanmaraş’ın Eğitime Verdiği Önemi Gösteriyor”

Kampın matematik eğitmenlerinden Dr. Bünyamin Bayraktutar, “Kahramanmaraş’ta YKS adaylarıyla bir araya geldik. Gençlere taktiklerle problem çözümü, yeni nesil soru mantığı gibi sınava yönelik ne gerekiyorsa onları anlatıyoruz. Eğitimlerin gençlerimize katkı sağlayacağını ümit ediyorum” dedi. Diğer bir eğitmen Emre Polat, “Bu kampta gençlerimize matematik anlatıyor ve soruları daha kolay çözebilmeleri için taktikler veriyoruz. YKS adaylarının yarıyıl

tatilini daha verimli şekilde değerlendirmeleri için bu kampın faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu. Öğrencilerin kampa son derece ilgi gösterdiğini belirten Gökhan Keçeci de, “Kahramanmaraş’a gelmeyi çok istiyordum, bu program sayesinde fırsat buldum. Bu program ve katılım, Kahramanmaraş’ın eğitime ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Türkiye’nin birçok yerinde seminer verdim ancak bu kadar katılıma ilk kez şahit oluyorum. Bunu başka yerlerde görmek çok zor” ifadelerini kullandı.