İstanbul'da 22 Şubat tarihinde saat 16.00 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi'nde bulunan camide şadırvan kısmında abdest alan cami imamı F.O., ceketinin cebinden cüzdanının çalındığını fark etti.

Durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine konuya ilişkin çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kameraları detaylıca incelendi.

İmam abdest alırken soyuldu

Kimliği tespit edilen A.A. isimli şahıs ile D.K. isimli kadın şahsın, cami içerisinde bulunan şadırvan bölümüne girdiği ve bir süre gözlem yaptıktan sonra A.A.’nın askıda bırakılan ceketin cebinden cüzdan çaldığı belirlendi.

Yürütülen saha çalışmalarında A.A. isimli şahıs, aynı gün Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Görüntüler ortaya çıkardı

Çaldığı cüzdan ve içerisindeki 5 bin 450 lira nakit para, banka kartları ile kredi kartları, mağdur şahsa teslim edildi.

Şahsa yönelik yapılan sorgulamada “evden hırsızlık”, “açıktan hırsızlık” ve “otodan hırsızlık” gibi benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, “mabetten hırsızlık” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.