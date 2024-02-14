İstanbul Bağcılar Belediyesinin organize ettiği sosyal farkındalık projesi kapsamında ve Türkiye genelinde internet radyo dinleyicileri ve engelli 970 bin vatandaşın oy kullandığı bu yıl 5. düzenlenen “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri” sahiplerini bulurken deprem bölgesi radyoları da unutulmadı. Kahramanmaraş'tan Cesur Radyo “Hayata Tutunanlar Özel Ödülü”nü Cesur Radyo'yu temsilen Funda Akçağlar, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'den ödülünü aldı.

İnternet üzerinden radyo dinleyicileri ve engelli vatandaşların 970 bin oy kullandığı yarışmada 23 kategoride toplam 40 ödül düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Radyo programcısı Onur Sakar’ın sunduğu sanat,siyaset,medya ve spor dünyasından bir çok isimin katıldığı gecede, kazananlara ödüllerini Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir takdim etti. 11 ilimizi kapsayan ve büyük yıkıma neden olan 6 şubat 2023 deprem felaketinde hayatını kaybedenler saygı ve rahmetle anılırken, duygu dolu anlar yaşandı.