Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak "Yarısı Bizden" desteğini sürdürüyor.

600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğu kentte, evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Avcılar'da, Cihangir Mahallesi'nde 40 yıllık binalarını "Yarısı Bizden" kampanyası ile dönüştüren Gezer ailesinin görüntülerini paylaşarak, "Yüzyılın Dönüşümü ile sadece yapıları değil, geleceğimizi de güçlendiriyoruz. 'Yarısı Bizden' ile dönüşümü hızlandırıyor, İstanbul'u güvenli ve dirençli yarınlara taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

