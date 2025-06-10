ChatGPT Çöktü mü? Neden Cevap Vermiyor?

10 Haziran 2025 tarihinde ChatGPT'de büyük çaplı bir kesinti yaşandı. Kullanıcılar, sohbet robotuna erişimde ciddi sıkıntılar çekiyor. Downdetector gibi kesinti takip sistemlerine göre, öğle saatlerinden itibaren küresel çapta erişim sorunları gözlemleniyor.

ChatGPT Kesinti Sorunu Hakkında Açıklama Yapıldı mı?

ChatGPT'nin bağlı olduğu şirket OpenAI, konuya dair henüz kapsamlı bir açıklama yapmış değil. Ancak firma, bazı kullanıcıların API, ChatGPT ve Sora hizmetlerinde artan hata oranları ve yavaşlık yaşadığını doğruladı.

Kesinti Ne Kadar Sürecek?

Türkiye dahil birçok ülkede kesintinin etkileri hissediliyor. Kullanıcıların hatalarla karşılaşmaya devam ettiği bildiriliyor.

ChatGPT Ne Zaman Düzelecek?

Şu an için erişim problemi devam ediyor ve yetkililer tarafından çözüme dair net bir zaman belirtilmiş değil. Resmi duyuruları takip etmek, en güncel bilgileri almak için en güvenilir yöntem olacak.