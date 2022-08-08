Çin’in Fujian eyaletinde yer alan Ningde kentine bağlı Pingnan ilçesinde yer alan 900 yıllık Wan’an Köprüsü, çıkan yangının 10 saatte söndürülmesi nedeniyle yanarak küle döndü.

Yangının insan eliyle çıktığı düşünülüyor

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, Çin basınında görüşlerine yer verilen bazı uzmanlar yangının insan kaynaklı olabileceğini kaydetti.

Çin'de 900 yıllık Wan’an Köprüsü cayır cayır yandı - Video

Çin’in en uzun ahşap kemerli köprüsü

Çin tarihindeki Song Hanedanı (960-1127) döneminde inşa edilen Wan’an Köprüsü, geçmişte birçok kez restore edildi.

Köprü, 2005 yılında ulusal düzeyde kültürel kalıntı olarak korumaya alınmıştı.

Çin’in en uzun ahşap kemerli köprüsü

İHA'nın haberine göre Wan’an Köprüsü, 98,2 metre uzunluğa, 4,7 metre genişliğe sahip ve aynı zamanda Çin’in en uzun ahşap kemerli köprüsü olarak biliniyor.