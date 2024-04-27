Savaş suçu işleyen İsrail Ordusu, Gece saatlerinde Refah kentindeki bir eve düzenlenen saldırıda aralarında bir bebeğin de bulunduğu dört kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı.

Bugüne kadar binlerce masum çocuk ve sivili acımasızca katleden İsrail, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan mahallesindeki Yunus ailesine ait bir evi hedef aldı.

Bombardıman sonucu 4 Filistinli hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı. Saldırıda yaralananlar ambulansla Refah'taki hastaneye getirildi.

Bunun yanı sıra dünyadan tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Amerika’nın İsrail’e alenen destek vermesine rağmen ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında Gazze protestosu gerginliği devam ediyor, İsrail’in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de yayıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için kamp kuran New York Üniversitesi öğrencilerinin eylemleri kampüste devam ediyor.

