Venezuela, son yılların en yıkıcı doğal afetlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Ülkenin farklı bölgelerinde hissedilen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremler, başta başkent Karakas olmak üzere birçok kentte ağır hasara yol açtı.

Yetkililer, şu ana kadar 164 kişinin yaşamını yitirdiğini, 900’den fazla kişinin yaralandığını ve yüzlerce kişiden hâlâ haber alınamadığını açıkladı.

Ülke Genelinde OHAL İlan Edildi

Depremlerin ardından Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Rodriguez, ilk depremlerin ardından en az 20 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirterek, arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Erdoğan’dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası yayımladığı mesajda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin dost Venezuela halkının bu zor günlerinde yanında olduğunu belirtti.

Trump: “ABD Yardıma Hazır”

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada depremlerin büyük bir yıkıma yol açtığını belirterek, yardım ekiplerinin hazır olduğunu duyurdu.

Trump, ilgili kurumlara hızlı hareket edilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

Enkaz Altındakiler İçin Umutlu Bekleyiş

Arama-kurtarma ekipleri, çöken binaların enkazında yüzlerce kişiye ulaşmaya çalışıyor. Yetkililer, önümüzdeki saatlerde can kaybı sayısının artabileceği uyarısında bulunurken, ülke genelinde yardım seferberliği başlatıldı.

Venezuela, son yılların en büyük deprem felaketlerinden biriyle mücadele ederken, dünyanın dört bir yanından destek ve dayanışma mesajları gelmeye devam ediyor.