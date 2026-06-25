Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede peş peşe meydana gelen iki büyük depremin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Rodriguez, kriz yönetimi kapsamında Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki tüm acil durum mekanizmalarının devreye alındığını belirterek, ülkenin en önemli ulaşım merkezlerinden Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı.

20 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

Depremlerin ardından son duruma ilişkin bilgi veren Rodriguez, şu ana kadar 20 artçı sarsıntının meydana geldiğini söyledi.

Yaşanan yıkımın boyutlarına dikkat çeken Rodriguez, “Peş peşe iki deprem meydana geldi ve şu ana kadar 20 artçı sarsıntı kaydedildi. Caracas'ın çeşitli ilçelerinde binalar çöktü. Benzer yıkımlar Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletlerinde de yaşandı. Anayasamızda belirtildiği üzere olağanüstü hal ilan ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ, FAALİYETLER DURDURULDU

Hükümetin aldığı tedbirler kapsamında ülke genelinde okulların tatil edildiğini belirten Rodriguez, zorunlu olmayan tüm faaliyetlerin askıya alındığını açıkladı.

Hasar gören yapıların acilen denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Rodriguez, “Önceliğimiz hayat kurtarmaktır. Maddi yeniden yapılanmayı daha sonra ele alacağız. Şu anda ulusça birlik olma zamanı.” dedi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin güncel bilgi paylaşmayan Rodriguez, depremden hemen sonra tüm devlet kurumlarının ve sivil savunma ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarına yönlendirildiğini söyledi.

Yetkililer, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

DÜNYADAN DESTEK MESAJLARI

Rodriguez, deprem sonrası Venezuela ile dayanışma gösteren ülkelere teşekkür ederek, Amerika Birleşik Devletleri, Panama, Katar, Ekvador, Kolombiya, Birleşik Krallık, Brezilya ve Meksika başta olmak üzere birçok ülke liderinin yardım teklifinde bulunduğunu ifade etti.

Ayrıca Birleşmiş Milletler ve uluslararası finans kuruluşlarının da destek için temas kurduğunu belirtti.

HAVALİMANI AĞIR HASAR NEDENİYLE KAPATILDI

Venezuela basınında yer alan haberlere göre, başkent Caracas'a yaklaşık 39 kilometre uzaklıktaki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı, deprem nedeniyle altyapısında meydana gelen ağır hasar sebebiyle geçici olarak hizmete kapatıldı.

39 SANİYE ARAYLA İKİ BÜYÜK DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre depremler, Yaracuy eyaletinde 39 saniye arayla meydana geldi.

İlk deprem Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde kaydedilirken, ikinci deprem San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda 7,2 büyüklüğünde gerçekleşti.

USGS, depremlerin derinliklerini sırasıyla 10 kilometre ve 21,9 kilometre olarak açıkladı.

Yetkililer, artçı sarsıntıların devam edebileceği uyarısında bulunurken, ülke genelinde acil durum ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor.