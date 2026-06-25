Venezuela, peş peşe meydana gelen iki büyük depremin ardından ağır bir felaketle karşı karşıya kaldı. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, düzenlediği basın toplantısında depremlerde şu ana kadar 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700’ü aşkın kişinin yaralandığını bildirdi.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Rodriguez, enkaz altında halen ulaşılmayı bekleyen kişiler bulunduğunu ifade ederek can kaybının artmasından endişe duyduklarını söyledi.

EN AĞIR HASAR LA GUAIRA’DA

Depremden en fazla etkilenen bölgenin La Guaira eyaleti olduğunu kaydeden Rodriguez, çok sayıda binanın yıkıldığını belirtti.

Rodriguez, “Onlarca bina yıkıldı. Kurtarılabilecek tüm canlara ulaşmak için zorlu bir mücadele yürütüyoruz. La Guaira gerçek bir trajediyle karşı karşıya ve afet bölgesi ilan edildi.” dedi.

39 SANİYE ARAYLA İKİ BÜYÜK DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Venezuela’da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremlerden ilki, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde kaydedildi. İkinci deprem ise San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda 7,2 büyüklüğünde meydana geldi.

USGS, Yumare’deki depremin 10 kilometre, San Felipe’deki depremin ise 21,9 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini bildirirken, hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. Ülkede çok sayıda yapının ağır hasar gördüğü ve binlerce kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği öğrenildi.