İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve boğucu kuşatması iki yüz günü aşkındır devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle kentteki altyapı ve kanalizasyonda meydana gelen hasar sebebiyle Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş insanların çadırları arasında çöp yığınları ile kanalizasyon suları birikiyor.

Yerinden edilen Filistinliler, etrafa yayılan çöp yığınları ve temiz su sıkıntısı ile yaşam mücadelesi veriyor.

Aynı zamanda İsrail'in yıllardır süren ablukası ve içinde bulundukları savaş koşulları nedeniyle temiz su kaynaklarına erişimde zorluk yaşıyor.