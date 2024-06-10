Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde çocuk ve gençlere yönelik çeşitli kurslar düzenleyecek. Kurslara ve başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiye Büyükşehir’in internet adresinden ulaşılabiliyor.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş’ta sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiren ve 7’den 70’e farklı yaş gruplarına yönelik faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde KAÇSAM ve KAMEK’te çeşitli atölyeleri çocuk ve gençlerle buluşturacak. Genç KAMEK’te; Keman, Ney, Kanun, Takı Tasarım, Ahşap Boyama, Pastacılık ve Resim gibi toplam 14 farklı kurs gençlerle buluşurken Kahramanmaraş Çocuk Sanat Merkezi’nde; Yaratıcı Drama, Akıl ve Zekâ Oyunları, Oyunlarla Değerler Eğitimi, Satranç, Masal Saati, Stem ve Rtim eğitimleri verilecek. 6 – 13 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği KAÇSAM ve 13 – 18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen Genç KAMEK’te son başvuru tarihi 14 Haziran Cuma. Genç KAMEK’e https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/06/10/genc-kamek-yaz-etkinlikleri-basvuru-formu internet adresinden; KAÇSAM’a ise https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/06/10/kahramanmaras-cocuk-sanat-merkezi-yaz-etkinlikleri-basvuru-formu adresinden çevrimiçi başvuru yapılabiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kurslara ve başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiye 0552 033 99 51 numaralı Whatsapp danışma hattından ulaşılabileceği belirtildi.