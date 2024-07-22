Olay, Güneşli Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp konteynerindeki çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın, konteynerin yanında park halinde bulunan otomobile sıçradı. Alevler kısa sürede otomobili sararak kullanılamaz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrasında, otomobil tamamen yanarken, aynı noktada bulunan diğer araçlar sahipleri tarafından son anda alevlerden kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu