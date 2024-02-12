Cumhur Başkanı Erdoğan’ın Tensipleriyle Cumhur İttifakı Ak Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Olarak Gösterilen İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, Seçim Çalışmalarına Hızlı Bir Start Vererek Çalmadık Kapı Sıkmadık El Bırakmıyor.

Başkan Adayı Yener, Karış Karış Gezdiği Elbistan’da Kale Altı Mahallesinde Vatandaş Ve Esnaflarla Bir Araya Geldi.

Ziyaretleri Kapsamında İğde Mahallesinde de Vatandaş Ve Esnaflarla Buluşan Başkan Adayı Yener, Burada Onların Sorun Ve Taleplerini Dinledi.

Ardından Başkan Adayı Yener, Ziyaretlerini Çalış Mahallesindeki Vatandaşlarla Bir Araya Gelerek Sonlandırdı.