Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde yaşamını yitirenleri anmak için geleneksel Türk okçuluğu yarışması düzenlendi.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Osman Sayın Spor Salonu'nda, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Geleneksel Okçuluk Federasyonu ile Türkiye Gençlik Vakfı öncülüğünde düzenlenen yarışmaya 12 kategoride 250 sporcu katıldı.

8-9 yaş minik kızlar kategorisinde Kadirli Ötüken Okçuluk Kulübü sporcusu Mahinur Atçı birinci, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Zeynep Alya Tapsız ikinci, Maraş Okçuluk Kulübü sporcusu Rabia Fırış üçüncü olurken, aynı yaştaki erkekler kategorisinde Elbistan Alpik Okçuluk Kulübü sporcusu Serhan Doğan birinci, Dulkadiroğlu Spor Kulübü'nden Hamza Şahanoğlu ikinci, Ahmet Selim Özşhan da üçüncü oldu.

10-11 yaş minik kızlar kategorisinde Kadirli Ötüken Okçuluk Kulübü sporcusu Merve Nur Atcı birinci, Elbistan Alpik Okçuluk Kulübü sporcusu Zeynep Berra Işık ikinci, Tarsus Kutalmışoğlu Okçuluk Kulübü sporcusu Nehir Öz üçüncü oldu.

10-11 yaş minik erkeklerde ise Düziçi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Baturab Beycioğlu birinci, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Tuna Bütün ikinci olurken, Kadirli Ötüken Okçuluk Kulübü sporcusu Ali Osman Ekşi üçüncülük elde etti.

12-13 yaş minik kızlar kategorisinde yarışmaya kulüpsüz katılan Müge Yıldız Usta birinci, Düziçi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Melten Hayta ikinci, Okspor Kulübü sporcusu Tuğçe Demircan üçüncü olurken, aynı yaştaki erkekler kategorisinde Kadirli Ötüken Okçuluk Kulübü sporcusu İlker Batuhan Ballı birinci, bireysel katılan Yusuf Öztürk ikinci, Düziçi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Deniz Göl ise üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

Yıldız kızlar kategorisindeki yarışmada Okspor Kulübü sporcusu Ahsen Ebrar Emektar birinci, Türkoğlu Okyay Spor Kulübü sporcusu Fatma Gürcü Gözel ikinci, Kabac Hatun Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Arca Arıcan üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde ise Osmaniye Cebeli Spor Kulübü sporcusu Veysel Uz birinci, KAMİMDER Öncü Spor Kulübü sporcusu Mehmet Ali Bulut ikinci, Dulkadiroğlu Spor Kulübü sporcusu Mehmet Eren Olcayto üçüncülük elde etti.

Genç kızlar kategorisinde Düziçi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Elif Nereli birinci, Okspor Kulübü sporcusu Rüman Karaoğlan ikinci, Tarsus Kutalmışoğlu Okçuluk Kulübü sporcusu Elifsu Acem üçüncü oldu. Aynı kategoride erkeklerde ise yarışmayı KAMİMDER Öncü Spor Kulübü sporcusu Yahya Yılmaz birinci, yarışmaya bireysel katılan Ayhan Usta ikinci ve Okspor Kulübü sporcusu Yusuf Çetgin üçüncü tamamladı.

Son kategorideki büyük kadınlarda Kadirli Ötüken Okçuluk Kulübü sporcusu Neva Kanadaşı birinci, Adana Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcusu Deniz Gürzü ikinci, Düziçi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Gülcan Güzel üçüncü oldu.

Büyük erkekler kategorisinde ise Türkoğlu AVASIM Spor Kulübü sporcusu Cafer Darıcı birinci, Türkoğlu Okyay Spor Kulübü sporcusu Özcan Bolar ikinci olurken, Okspor Kulübü'nden Adem Özden de üçüncülük elde etti.

Yarışmanın ardından çeşitli illerden gelen sporculara sertifika ve kupaları takdim edildi.