Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında Fener Alayı gerçekleştirildi.

Aksu TV Ekranlarında canlı yayın ile gerçekleşen Fener Alayı Yürüyüşünde kent protokolü de yerini aldı.

Kent Protokolü ise Kurtuluşunun 104. Yılında düzenlenen Fener Alayında duygularını Aksu TV Ekibine anlattı.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Maraş bize mezar olmadan, düşmana gülzar olmaz ilkemiz duruşumuz Allah’ın izni ile devam edecek. Dedi

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubatta meydana gelen deprem felaketinin ardından 1 yıldır hiçbir şekilde eğlene programlarına katılmadık ancak bu kurtuluş günümüzden vazgeçemezdik ifadelerini kaydetti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Belki bu sembolik yürüyüş bizi o kurtuluş günlerimize götürür ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Milletleri ayakta tutan değerleridir.

Ecdadımız bu vatan için büyük bedeller ödedi ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Maraşlı 104 yıl önce Tüm dünyaya örnek olabilecek bir kurtuluş destanı yazmıştır ifadelerini kullandı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay buruk bir 12 Şubat kutluyoruz diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.