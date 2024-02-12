Kahramanmaraş'ta Turan İlkokulu'nun öncülüğünde başlatılan "Her Şehide Bir İlmek" projesi, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve vefa örneği sunmak amacıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında Turan İlkokulu Müdürü Bekir Özçelik, her şehide bir ilmek diyerek vatandaşlara ilmek attırarak Türk bayrağının tamamlanmasını sağlayacak.

Turan İlkokulu'na gelerek isteyen herkesin bir ilmek atabileceğini ifade eden Müdür Özçelik, aynı zamanda ilmek atanların imzalarını alarak bayrağın tamamlandığında noter ile tasdikleneceğini kaydetti. Turan İlkokulu'na gelerek bir ilmek de Cumhur İttifakı AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel tarafından atılarak katkı sağlandı.