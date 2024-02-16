Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tensipleriyle Cumhur İttifakı Ak Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Olarak Gösterilen İnşaat Mühendisi Abdullah Yener Seçim Çalışmalarına Hızlı Bir Start Vererek Çalmadık Kapı Sıkmadık El Bırakmıyor.

Adaylık Süreci Açıklanır Açıklanmaz Seçim Çalışmalarına Başlayan Ve Toplumun Her Kesiminin Desteğini Alan Başkan Adayı Yener, İstişare Toplantıları İle De Hemşerileriyle Bir Araya Gelmeye Devam Ediyor.

Vatandaşlar Tarafından İlgiyle Karşılaşan Başkan Adayı Yener, Adil Ve Kapsayıcı Bir Yönetim Anlayışı Benimseyerek Çözüm Odaklı Yaklaşımlar Geliştirmeye Devam Ediyor.

Başkan Adayı Yener Ziyaretleri Kapsamında Elbistan Sanayi Sitesinde Hizmet Veren Esnaflarla Bir Araya Geldi.

Başkan Adayı Yener Burada Esnafların Sorun Ve Taleplerini Dinleyerek Onlara Elbistanı Küllerinden Yeniden İnşa Edecek Olan Projeleri Hakkında Bilgiler Verdi.