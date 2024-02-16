Kahramanmaraş'ta depremler sonrası devam eden yıkım işlemlerinde yüzde 91’e ulaşıldı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bir yandan kalıcı konutlar ve deprem evleri hızla yükselirken, diğer yandan da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor.

Şu ana kadar Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı olduğu tespit edilen 14 milyon metrekarelik alanın yüzde 91’inin yıkımı gerçekleşirken, enkaz kaldırma işlemleri de yürütülüyor.

Moloz yığınlarının kaldırılması için Japonya fonundan Kahramanmaraş’a 2.4 milyon dolar destek geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, gelen destekle iki mobil, bir sabit ayrıştırma ünitesi kuruyor. Ayrıştırma ünitesinin mobil olanının bir tanesi Dulkadiroğlu ilçesine, diğeri de Elbistan ilçesine kuruluyor.

İl genelinde döküm sahalarına taşınan yaklaşık 6 milyon metkeküp molozun geri dönüşümü sağlanacak.